Stan Wawrinka: «Je me mets à hésiter parce que je n’ai pas beaucoup de victoires derrière moi»

Champion sur le Rocher en 2014, Stan Wawrinka a pris congé du Court des Princes du Monte-Carlo Country Club une main sur le cœur et l’autre avec un pouce vers le ciel, sous l’ovation de la foule. Dans la foulée, Taylor Fritz, son bourreau, n’a pas caché son soulagement après son succès en deux manches 7-6 (12/10) 6-2. «Stan connaît une ou deux choses sur la façon de jouer sur terre battue, a souri l’Américain. Je suis chanceux d’avoir remporté ce tie-break.»

Il y avait de la justesse dans l’analyse, à chaud, du lauréat à Indian Wells l’an dernier, aujourd’hui 10e à l’ATP, après la perte de ses points dans le désert californien. Parce que sur quatre des cinq balles de premier set que le Vaudois s’est procurées – deux à 6-5 et deux dans le tie-break –, c’est plus lui qui a tremblé que Fritz qui a brillé. «Bien sûr que j’ai des regrets car, aujourd’hui, je n’étais pas loin. Je suis sûr que si j’avais gagné les points importants au premier set, l’issue aurait été différente, a réagi Stan Wawrinka en conférence de presse. Je me mets à hésiter parce que je n’ai pas beaucoup de victoires derrière moi.»