Fatboy Slim a hâte de jouer plus dur au Caprices Festival

Fatboy Slim au Caprices Festival : «Je me réjouis de jouer plus dur que d’habitude»

Le sympathique DJ est un metteur d’ambiance hors pair. imago images/Matrix

L’événement électronique a vu grand pour ses deux décennies d’existence. Si Modernity, en altitude, ne subira pas de changement, une nouvelle infrastructure, avec trois scènes, sera construite sur le parking de Cry d’Er, à Crans-Montana (VS). Une ribambelle de stars des platines, dont Jamie XX, Adriatique, Richie Hawtin, Jeff Mills, Dufire ou Claptone, s’y succéderont durant deux week-ends. Fatboy Slim aura également l’honneur d’étrenner ces nouvelles installations. Le légendaire Britannique, dont les tubes «Praise You» ou «Right Here Right Now» n’ont pas pris une ride, sera à voir le soir d’ouverture du festival, vendredi 7 avril 2023.

Quel est votre sentiment à l’idée de jouer dans les Alpes?

Ça m’a l’air très beau et très cool. Tu sais, à mon âge, c’est toujours un bonheur d’être invité sur un festival avec un line-up aussi frais et rempli d’un tas de jeunes DJ talentueux. Dans la musique, je n’ai jamais pris les choses comme acquises. C’est un honneur d’être à l’affiche du Caprices.

Souvent, les artistes du Caprices profitent pour aller skier. Et vous?

Oh non. Je ne suis pas un grand fan de ski, malheureusement.

Le fait de jouer dans un lieu inhabituel pourrait-il influencer votre set?

Ça pourrait. Déjà parce que le cadre, la beauté des montagnes et l’air alpin influencent forcément quiconque se rend là-haut. Mais je ne dirais pas que je vais passer tel morceau puisqu’il collerait au cadre montagnard ou à l’altitude. Une chose est sûre: je m’adapte de toute manière aux réactions de la foule, quel que soit l’endroit où je joue. Je suis également au courant que l’affiche du Caprices est plutôt underground. Je me réjouis donc de mixer des trucs un peu plus sombres et durs que d’habitude.

Vous allez fêter vos 60 ans en juillet…

Merci mon pote de me le rappeler! (rires)

Qu’est-ce qui vous pousse donc à continuer?

J’aime simplement du plus profond de mon être ce que je fais. Ma plus grande joie dans la musique est de découvrir de nouvelles choses et de les partager avec les gens. Mon amour de la musique implique de la partager avec le plus grand nombre. C’est pour ça que j’ai détesté le confinement.

D’ailleurs, durant cette période, on vous avait vu jouer les serveurs dans un café dans votre ville de Brighton…

Oui, je l’ai toujours, mais j’ai un gérant qui le fait tourner. J’y avais travaillé à 100% pendant les sept mois de notre confinement. C’était très amusant. D’autant plus que la clientèle était faite de locaux. Ils étaient tous hilares de me voir leur servir leur café quotidien. J’avais besoin d’un truc qui me fasse sortir de la maison pour le bien de ma santé mentale.

Récemment, vous avez sorti le titre «Speed Trials On Acid» avec une autre légende britannique, Carl Cox…

Oui. C’est un ami de longue date. Ces derniers temps, je suis davantage en mode DJ que producteur, mais Carl m’a demandé de faire un morceau ensemble. Et on ne refuse jamais rien à un vieil ami qui partage une carrière longue de 40 ans avec toi.

Autre collaboration à venir, celle avec la chanteuse Rita Ora, qui a repris votre tube «Praise You» sorti en 1998…

Oui! Elle a samplé le morceau et me l’a envoyé pour en faire une nouvelle version. Le fait d’avoir une artiste telle que Rita qui s’intéresse à ce que j’ai fait dans le passé est la clé de ma longévité. C’est touchant et j’en suis fier. Mais je ne veux pas jouer sur la nostalgie et sur ce retour qu’on vit actuellement aux années 1990 juste parce que c’est à la mode.