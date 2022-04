Présidentielle française : «Je me sens beaucoup plus Français quand je suis à l’étranger»

Pierre a beau avoir quitté Paris il y a cinq ans pour rejoindre Lausanne, il votera pour cette élection présidentielle française. 20min/François Melillo

«Ici, il y a un côté calme, polyglotte et multiculturel qui me plaît. Et je me sens en sécurité quand je traverse un passage pour piétons», lâche Pierre, 28 ans. Ce Parisien s’est installé à Lausanne (VD) il y a six ans pour suivre des études à la Haute École de musique (HEMU). «J’avais l’impression de mieux respirer en arrivant en Suisse, se rappelle-t-il. Il y a moins de monde et les gens sont plus ouverts.»

Notre pays accueille la plus grande communauté française vivant à l’étranger; l’an dernier, on comptait près de 175’000 inscrits et plus des trois quarts d’entre eux sont, comme Pierre, installés en Suisse romande.

Lui s’est toujours intéressé à la vie politique française. «Je ne suis pas particulièrement patriote, mais je me sens beaucoup plus Français quand je suis à l’étranger que dans mon propre pays», confie-t-il. Lors de l’élection présidentielle de 2017, il est retourné exprès dans la Ville Lumière, pour glisser son vote dans l’urne. Il le refera ce dimanche pour le premier tour.

Ils ont choisi Macron En 2017, environ 52% des Français de Suisse se sont prononcés au premier tour, dont plus de 56’000 électeurs au niveau romand; le candidat Emmanuel Macron (32,70%) avait alors gagné devant François Fillon (31,21%), Jean-Luc Mélenchon (15,96%), Marine Le Pen (8,45%) et Benoît Hamon (5,91%).

Pourquoi voter en France?

Julia, qui a grandi dans le Sud, à Perpignan, a rejoint les chorales de paroisse fribourgeoises il y a huit ans, avant de performer dans les établissements romands les plus réputés. «Les conditions de travail ici sont plus confortables et les salaires plus élevés, même si lorsque j’étais étudiante, la barrière financière était conséquente. J’ai souvent dû me serrer la ceinture», dit-elle.

Cette trentenaire, qui vit aussi sur les bords du Léman, estime que la gestion du Covid, les répressions policières et la baisse d’investissements dans le milieu de l’éducation sont des sujets suffisamment préoccupants pour faire entendre sa voix lors de cette élection présidentielle. Elle le fera depuis la capitale vaudoise.

Critique envers la gestion du Covid et les répressions policières actuelles en France, Julia votera depuis Lausanne. 20min/François Melillo

«En France, on n’a peu l’occasion de voter, donc je ne veux pas louper le coche. D’autant qu’ici, avec un permis B, je ne peux pas m’exprimer politiquement. Même si je trouverais normal qu’on puisse le faire, au moins à l’échelle locale…» soulève celle qui se considère comme «intégrée». Depuis le temps qu’elle vit en Suisse, la jeune femme y a tissé non seulement son réseau professionnel, mais aussi son cercle social.

Règles pour voter en Suisse Pour rappel, dans le canton de Vaud, plus de 90’000 personnes de nationalité étrangère peuvent voter, élire et être élues sur le plan communal. Mais pour cela, il faut être domicilié dans le canton, depuis au moins trois ans, et résider en Suisse, depuis au moins dix ans.

Se sentant désormais «plus Suisse que Français», Philippe ne vote plus pour la présidentielle depuis «belle lurette». 20min/François Melillo

Et ce n’est pas Philippe qui dira le contraire, lui qui est arrivé tout droit du Havre en 1978, «pour une femme», et qui n’est jamais reparti. Ce Vaudois d’adoption n’a jamais eu de souci à s’adapter à notre culture. «Si je devais retourner vivre en Normandie, c’est là que j’aurais de la peine à m’adapter!» lâche le sexagénaire.

Même s’il en a le droit, Philippe ne vote plus pour la présidentielle «depuis belle lurette»: «Je me sens plus Suisse que Français. L’Ouest lausannois est devenu mon quartier», conclut ce Bussignolais, qui a fini par acquérir la nationalité suisse il y a vingt ans.

Ce mécanicien électricien retraité a souvenir que «les patrons et directeurs étaient plus accessibles ici. On pouvait discuter avec eux, même autour d’une bière après le boulot. En France, c’était plus cloisonné.»