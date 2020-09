Lili Reinhart : «Je me sens comme une prisonnière»

En tournage au Canada, l’héroïne de «Riverdale», Lili Reinhart, est bloquée loin de chez elle à cause de la pandémie.

Depuis la fin du confinement, plusieurs tournages de séries ont pu reprendre. Lili Reinhart est donc retournée sur le plateau de «Riverdale», situé à Vancouver, pour tourner les épisodes de la quatrième saison de la fiction. Cependant, loin de chez elle, la Californienne de 23 ans vit plutôt mal cette situation. À cause de la pandémie qui sévit encore dans le monde, la jeune femme se voit privée d’une certaine liberté. «Je me sens carrément comme une prisonnière en retournant bosser, parce que je ne peux pas quitter le Canada», confie-t-elle au magazine « Nylon ».

Et l’actrice d’ajouter: «Vous ne pouvez pas rentrer à la maison pour Thanksgiving (ndlr: fête célébrée aux États-Unis le quatrième jeudi de novembre), vous ne pouvez pas rendre visite à votre famille. Personne ne peut venir vous voir, à moins de passer deux semaines en quarantaine. Ça craint vraiment.» Malgré cette période compliquée, Lili essaie de rester positive: «Je suis quand même très chanceuse et je me dis que je dois tenir le coup.»