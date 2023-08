Vaud: «Je me sens davantage moi-même en stream que dans la vie»

À côté de ses études en 3e année de psychologie à l’Université de Lausanne, la Vaudoise de 25 ans AsunaSanchi est en live sur Twitch les soirs dès 20 h 30.

Comment es-tu devenue streameuse?

Je pensais déjà me lancer à 14 ans, quand je regardais Squeezie, Wartek ou Gotaga sur YouTube. J’ai découvert Twitch il y a cinq ans, et j’ai tout de suite trouvé ça génial. J’ai travaillé comme une zinzin à côté de mes études pour pouvoir me payer mon set-up. Streamer m’a tout de suite plu et ça m’a aussi aidée à me libérer de la pression du quotidien.

Que proposes-tu dans tes live?

Je parle beaucoup, car ce que j’aime le plus, c’est partager et communiquer avec les gens, toujours avec bienveillance. Il y a une vraie entraide au sein de ma communauté et il existe un lien très fort avec les personnes qui me suivent. J’ai aussi mon franc-parler car je suis quelqu’un d’authentique qui ne joue pas de rôle en live. J’ai même des fois l’impression d’être plus moi-même en stream que dans la vraie vie, car j’ai cette retenue en société, où il faut se montrer carrée et sérieuse à l’université, alors que, sur Twitch, je peux me lâcher et les gens m’acceptent comme je suis. Je suis aussi contente que les viewers ressentent la même chose et se disent qu’ils peuvent aussi être eux-mêmes sur mon stream.

AsunaSanchi, 25 ans, aime aborder tous les sujets en live. DR

À quels jeux joues-tu en stream?

J’ai toujours été une gameuse. En stream, j’ai commencé sur «Apex Legends» et «Rocket League», puis j’ai kiffé des jeux pas forcément connus. Typiquement «Powerwash Simulator», où il faut juste nettoyer des trucs, permet de créer une symbiose entre la communauté, le jeu et moi, car on peut facilement parler de tout en étant chill. De base, c’est un jeu qui ne donne pas envie mais qui est génial sur Twitch! Sinon mon jeu de cœur, que j’ai découvert en stream, c’est «Outer Wilds». C’est depuis que j’ai arrêté de ne faire que des FPS ou des jeux rageants que j’essaie de kiffer des jeux pas forcément connus, comme «Little Nightmares» ou «Undertale».

Comment as-tu vécu la dernière Zlan?

L’ambiance y était vraiment folle, on était 200 dans une salle à partager la même passion. Je voulais montrer mon maximum et je m’étais entraînée tous les jours pendant un mois avec le streamer genevois Romain Jacques, à qui je dois d’avoir été sélectionnée. Je n’étais pas là pour me faire des contacts mais pour kiffer le moment en tant que gameuse. Je tiens aussi à remercier ma communauté qui m’a soutenue de manière incroyable tout le long. Participer à cette Zlan était incroyable, ma meilleure expérience de Twitch! J’ai fini 45e et meilleure femme de l’événement. Je ne m’attendais pas à une aussi belle perf!

AsunaSanchi lors de la dernière Zlan, le célèbre événement de gaming organisé par Zerator. DR

Quels conseils donnes-tu pour percer sur Twitch?

Il faut beaucoup de patience. Il m’a bien fallu trois mois avant qu’il y ait deux ou trois personnes qui arrivent sur mon live, car avant j’étais littéralement en solo! Ensuite, les affluences peuvent beaucoup varier d’un jour à l’autre, car chacun a ses obligations, son emploi du temps. C’est aussi plus dur de se lancer en multigaming, comme je l’ai fait, mais dès que ça marche ça peut être un avantage de ne pas être «bloqué» dans une catégorie sans pouvoir switcher sur un autre jeu en gardant sa communauté. Le choix que j’ai fait est d’avoir une communauté plus forte, mais avec moins de gens.