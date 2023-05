Florent Pagny donne des nouvelles de sa santé dans Télématin

«La chimio est derrière moi, donc dès que les produits chimiques s’éloignent, tout devient plus sympa», a expliqué, souriant et détendu, Florent Pagny dans l’émission « Télématin », le 25 mai 2023. «Là, je vais commencer à rechanter. Je vais retourner en studio, je vais retravailler, parce que c’est un muscle aussi», a-t-il poursuivi, à un mois de partir en tournée.

Il sera sur la route des festivals durant tout l’été. Le chanteur donnera un peu moins d’une vingtaine de concerts en dix semaines. En Suisse, il se produira le 14 juillet à Sion sous les étoiles et le 8 septembre au Chant du Gros au Noirmont (JU). «Je me sens en forme pour pouvoir être d’attaque. Au mois de juin, je dois reprendre du service physique et en juillet je dois être sur le terrain», a-t-il indiqué.