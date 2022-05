Vitaa a oublié son fils

Vitaa : «Je me sens trop coupable, je suis une mère indigne»

Apparemment surmenée, la chanteuse de 39 ans a oublié son fils à son entraînement de football. Une étourderie dont elle semble peu fière.

«J’ai déposé mon fils au foot, et j’avais un rendez-vous à côté», explique-t-elle avant d’avouer qu’elle l’avait tout bonnement oublié. Après avoir été le chercher en catastrophe, Vitaa aurait vu son fils apeuré aux côtés de son entraîneur. «Je me sens trop coupable. Je suis une mère indigne. En plus, quand j’étais petite, ma mère m’a fait ça. Je lui en ai voulu pendant dix ans. Et bah voilà, c’est fait! Trois gosses!», a-t-elle conclu avec ironie.