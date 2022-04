Denis Brogniart aurait aimé participer à Koh-Lanta

J’aime bien les nouvelles expériences. Je ne serais pas venu de moi-même dans ce salon, mais quand j’en ai parlé avec David (ndlr: Heim, fondateur de Polymanga), j’ai été assez impressionné par cette fascination qui existe pour les mangas, les robots, les déguisements, le Japon, mais aussi pour ce que lui appelle la pop culture. Je crois comprendre que quand on est un vieux de la vieille dans un domaine et que ça fait un certain temps qu’on sévit dans un même programme, on appartient à ce qu’on appelle la pop culture. C’est à ce titre que je suis là. Ça me fait marrer de rencontrer beaucoup de jeunes qui n’étaient pas nés quand j’ai commencé à présenter «Koh-Lanta», en 2001.