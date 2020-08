il y a 1h

Ellen Page

«Je me suis battue contre la dépression»

L’actrice canadienne Ellen Page a connu des moments difficiles avant de faire son coming out.

de Henry Arnaud, Los Angeles

Depuis qu’elle a révélé son homosexualité, l’actrice Ellen Page, découverte dans le film «Juno», se sent bien mieux dans sa peau. AFP

À 33 ans, Ellen Page affiche son homosexualité et ne cherche plus à cacher sa vie. L’actrice canadienne a surmonté une dépression avant de s’assumer. Elle est la star de la deuxième saison de la série de superhéros «The Umbrella Academy», actuellement disponible sur Netflix.



La saison 2 de votre série se déroule en 1963 avant l’assassinat de JFK. Comment jugez-vous l’évolution des mentalités depuis cette période?

Il n’y a aucune comparaison. Que cela soit la discrimination raciale ou sexuelle, les choses ont changé, même si l’on peut toujours mieux faire. Les récentes manifestations sont la preuve qu’il y a encore beaucoup à faire pour atteindre l’égalité, quelle que soit votre couleur de peau ou préférence sexuelle.

Cela ne vous dérange-t-il pas d'incarner un personnage gay dans «Umbrella Academy»?

Je ne me pose même pas la question car je suis fière d’incarner Vanya. On m’a souvent demandé si je n'avais pas peur de ne recevoir que des propositions de rôles gay depuis mon coming out. Mais je ne pense pas que l’on demande à un acteur hétéro si cela le dérange de n’incarner que des mecs hétéros à l’écran (rire).

Votre personnage de Vanya se bat contre la dépression et l'anxiété. Est-ce quelque chose qui vous touche personnellement?

Oui. Je me suis battue contre la dépression durant des années. Il m’a fallu du temps pour accepter le regards des autres sur la fille que je suis vraiment. Ne plus avoir peur d’afficher mon homosexualité a demandé un énorme travail sur moi car j’ai dû me battre avec des sentiments contradictoires dans ma tête.

Expliquez-nous cela...

Quand j’ai commencé à connaître du succès avec le film «Juno», le milieu du showbiz a voulu m’enfermer dans une boite avec l’étiquette de la jeune ingénue. On me poussait à porter des robes et des chaussures à talons. On me faisait croire que je briserais ma carrière si je refusais de faire semblant et si je parlais ouvertement. J’avais honte de moi et il m’a fallu des années pour briser mes chaînes. Outre l’aspect mental, j’étais aussi mal dans ma peau. Mais aujourd’hui, je me sens bien dans mon corps et dans ma tête.

Avez-vous eu peur d’être rejetée par Hollywood en vous affichant avec votre épouse, la danseuse Emma Portner?

Si un réalisateur ou producteur ne veut pas m’engager parce que j’affiche mon amour pour une fille, c’est leur problème, pas le mien. Moi, je veux me battre pour l’égalité et la cause LGBTQ.

Quelle est votre position sur la PMA pour aider un couple de femmes à avoir un enfant?