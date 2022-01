Vaud – «Je me suis comporté comme quelqu’un d’un ghetto de Los Angeles»

Le lendemain du crime, la police scientifique a effectué des relevés balistiques dans le parc des Quatre Marronniers. ©Florian Cella/24Heures

Réuni depuis jeudi à Renens, le Tribunal criminel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a eu le droit à une opposition de style tant le contraste entre les prévenus a été saisissant lors de l’examen de leur situation. Là où Luc* est apparu paumé et Bekim* effacé, José* a lui brillé par son éloquence. Le tireur présumé a servi à la cour un discours construit, pesant chacun de ses mots. Une tirade menée sans fausse note. «Je me suis comporté comme quelqu’un d’un ghetto de Los Angeles alors que je viens de la Vallée de Joux, d’une famille aisée», a-t-il dit avant de faire part de sa tristesse face à la mort de la victime et d’insister sur le processus de changement en cours.

Abattu pour 500 g de haschich Le 17 novembre 2018, dans le Parc des Quatre Marronniers à Yverdon, Mahmud*, un Suisse d’origine syrienne de 21 ans avait été abattu par l’accusé principal, José*, un Espagnol de 19 ans à l’époque des faits, mais déjà bien connu des services de police. Le mobile du crime? Un demi kilo de haschich dont la victime avait refusé de se dessaisir, malgré un pistolet braqué sur elle. Les jours suivants l’homicide, la police avait arrêté le tireur présumé et ses complices. Parmi eux figuraient deux mineurs, déférés séparément.

«Fallait-il que vous tuiez quelqu’un pour changer?», l’a tancé le président du tribunal. «Il fallait que je touche le fond. Avant cela, la plus grande peine d’emprisonnement avait été de 5 mois. Là, on parle d’une peine à deux chiffres, qui sera suivie d’une expulsion. La gravité des faits me fait prendre du recul». Une intervention qui a fait exploser le procureur: «Vous aviez dit, mot pour mot, la même chose au procureur de Porrentruy, en mars 2018!»

«C’est à cause de moi qu’on est là et qu’une famille est endeuillée. Je dois accepter mon passé, même si cela fait trois ans que j’alterne entre dépression et troubles anxieux», a répondu José. De quoi faire bondir Me Munoz, avocat des parties civiles: «votre discours répété est choquant pour la famille!»

*noms connus de la rédaction.