Argovie : «Je me suis dit que si je ne mourais pas, quelqu’un d’autre devait mourir»

Un Suisse de 32 ans a été condamné à une peine de prison de six ans pour avoir étranglé un homme de 81 ans.

Le meurtrier prévient la police

Alors que la procureure a qualifié son acte d’«absolument insensé, sans scrupule et brutal» affirmant que l’accusé «aurait cherché une victime comme un chien de chasse pendant plusieurs heures et l’aurait tuée par pur désir de mort et pour ressentir un sentiment de puissance», l’avocat de la défense a déclaré qu’il s’agissait d’un homicide volontaire et non d’un meurtre. «Le meurtre n’a lieu que s’il existe une relation entre la victime et l’auteur» a-t-il déclaré, rappelant que ce n’était pas le cas ici puisque la victime avait été choisie au hasard.