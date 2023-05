Australie: sa vie en danger, elle saute d'une attraction en marche

Ce n’est pas demain la veille que la jeune Holly Brown remontera sur le «Mega Drop». Samedi 13 mai à Kilcoy (Queensland), l’adolescente de 12 ans et son amie Ava Snow ont voulu connaître une nouvelle fois le grand frisson à bord de cette attraction, présentée comme «le plus grand manège de chute libre ambulant». La nacelle fait grimper ses occupants jusqu’à 30 mètres de haut avant de les lâcher à une vitesse de 200 km/h. Les deux jeunes filles étaient les seules à avoir pris place à bord de l’attraction quand celle-ci a commencé son ascension.

C’est à ce moment-là que le système de sécurité retenant les passagers dans leur siège s’est ouvert. «D’abord, j’ai cru que c’était une blague. Puis j’ai réalisé que ce n’était pas le cas», raconte l’adolescente à 9News . L’Australienne, qui avait déjà testé le «Mega Drop» plus tôt dans la journée, avait parfaitement conscience du danger qu’elle encourait. «J’avais très peur, vraiment, vraiment peur», se souvient-elle. Holly n’arrivait pas à atteindre le dispositif, qui avait basculé vers l’arrière, retrouvant sa position initiale. Ava, elle, est parvenue à attraper le sien et à le rabattre sur ses épaules, mais le système ne s’est pas verrouillé.

Ava a cru que sa copine était morte

Le forain a vainement tenté d’abaisser le harnais alors que la nacelle était en train de monter. Mais il a glissé et est tombé d’environ trois mètres. Désespéré, il a crié à Holly et Ava de sauter. «J’avais déjà fait ce manège auparavant, je savais donc ce qui allait se passer. Je me suis dit: soit je saute et je me casse peut-être quelques os, soit je monte et je meurs. (…) Alors j’ai sauté», raconte la jeune fille, qui ne se souvient pas de sa chute. Quand Holly a repris connaissance, elle était allongée sur les genoux de la mère d’Ava, prise d’une «douleur atroce».