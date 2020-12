Australie : «Je me suis effondrée. Ça aurait pu être moi»

Une trentenaire a fait une chute de 80 mètres devant sa famille après avoir franchi une barrière pour prendre la pose, samedi. Deux heures avant, une autre touriste avait fait la même chose.

Une jolie journée en famille a viré au drame, samedi à Halls Gap, un village situé dans le parc national des Grampians (Etat de Victoria). Rosy Loomba, 38 ans, a franchi une barrière de sécurité pour prendre la pose sur un rocher idéalement situé. La malheureuse a perdu l’équilibre et fait une chute de plus de 80 mètres, sous les yeux horrifiés de son mari et de son enfant. Des témoins ont entendu les cris de la mère de famille, mais n’ont rien pu faire pour elle.