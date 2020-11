Tennis«Je me suis entraîné cinq jours la semaine dernière»

De son propre aveu, Roger Federer est devenu «un chauffeur à temps plein pour ses enfants». Une occupation qui a, forcément, un peu éloigné le Bâlois des projecteurs ces dernières semaines. Presque cinq mois après sa deuxième opération au genou, «RF» devrait pourtant entrer dans une phase de préparation active en vue de son retour au jeu, début 2021. Alors comment se porte «le Maître», quel est l’état de ce genou droit qui semble récupérer plus difficilement que le gauche en 2016?

«Ce fut un long processus mais je dois dire que je suis dans un excellent état d’esprit, a-t-il expliqué samedi lors d’un «chat vidéo» organisé par «On Running» via le site chinois Tmall. J’identifie des améliorations, peut-être pas d’un jour à l’autre mais de semaine en semaine. Si je prends du recul, je vois mes progrès. La semaine dernière, j’étais sur le court cinq jours sur six. C’était la première fois depuis février, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle.»

Si ce chiffre de cinq jours d’entraînement constitue une belle promesse, il faudrait connaître l’intensité des séances pour vraiment juger de son état physique. «C’est encourageant et je m’entraîne aussi fort que mon genou me l’autorise», complète l’homme aux 20 titres du Grand Chelem. Une précision qui suggère que le Bâlois est encore dans une phase où le rythme est dicté par son corps. Et lorsque «RF» concède qu’il ne constate pas des progrès «d’un jour à l’autre mais de semaine en semaine», son décompte incite également à la prudence.