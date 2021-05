Lilian Renaud : «Je me suis fait arnaquer»

Gagnant de «The Voice» en 2015, Lilian Renaud garde un très mauvais souvenir de ses débuts dans la musique.

Lilian Renaud avait été victime d’un burn-out, après sa victoire dans «The Voice», en 2015. Instagram

Si la jeune Marghe n’a pas caché sa joie en remportant la victoire dans «The Voice», samedi 15 mai 2021, Lilian Renaud, gagnant de l’émission de TF1 en 2015, a tenu à la mettre en garde afin de lui éviter les déconvenues qu’il avait subies, juste après son triomphe. Le chanteur avait stoppé brutalement sa carrière naissante à cause d’un burn-out et de multiples déceptions. «Je lui conseillerais de suivre son instinct, qu’elle fasse absolument ce qu’elle a envie de faire en évitant d’écouter les discours auxquels elle va avoir droit dans ce milieu, où on va lui dire qu’il faut faire des concessions, qu’elle doit avoir confiance», explique-t-il à «Télé-Loisirs».

L’ancien fromager a aussi évoqué les escroquerie qui peuvent avoir lieu dans le milieu du showbiz. «C’est un métier avec diverses sources de revenus, explique-t-il. On ne comprend pas toujours d’où l’argent vient entre les droits, les royalties et on se rend compte que les gens autour de vous se servent ici et là et au bout, il ne te reste plus rien! Il faut donc bien faire attention, se renseigner, prendre éventuellement un avocat afin de rentabiliser et de voir un petit peu la couleur, le fruit de votre travail.»

Le Français de 29 ans, qui n’est plus dans une maison de disques et qui va sortir un nouvel autoproduit, «Dans un moment de bonheur», le 28 mai 2021, sait de quoi il parle. «Je me suis fait arnaquer et pas qu’à mes débuts, dit-il. Cela a duré longtemps. C’est pourquoi il faut être vigilant. Souvent, vous entendez des artistes dire: «J’ai de la chance, j’ai signé dans un gros label, j’ai plein de gens qui m’entourent…» Justement, il faut bien faire attention à qui vous entoure.»