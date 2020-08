Il s'appelle Sandro, alias «Mr Skull Face» et son physique pourrait effrayer n'importe quel enfant. L'homme de 39 ans n'a qu'un seul objectif depuis treize années: transformer son corps afin de ressembler à une tête de mort. L'Allemand a déjà subi 17 transformations physiques, et pas des moindres: des implants sur le front, les avant-bras et les mains, sa langue séparée en deux et... une carte de paiement sans contact implantée sur son poignet.