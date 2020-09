Daniel Brélaz : «Je me suis mis en quarantaine à cause de mon fils»

Le fils du conseiller national vaudois a été testé positif au coronavirus. L’élu devra rester à son domicile jusqu’à vendredi soir.

L’ancien syndic écologiste de Lausanne a effectué un test dimanche dernier et devait obtenir les résultats ce mardi, a-t-il déclaré dans une interview au 24 heures et à la Tribune de Genève. M. Brélaz dit n’avoir aucun symptôme. «Je me suis mis en quarantaine à cause de mon fils».