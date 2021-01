Après avoir voyagé au Rwanda, au Kosovo, en Arménie et en Turquie pour « Mon pays », Sacha Porchet a décidé de s’intéresser à ce qui se passait en Suisse romande avec «Immersion»: un nouveau format dans lequel, comme son nom l’indique, le jeune homme part à la rencontre d’hommes et de femmes appartenant à diverses communautés souvent méconnues. Durant une journée, il partage leur quotidien sans jugement, avec curiosité et bienveillance.

Pour le premier numéro, mis en ligne mardi 26 janvier 2021 à 17h30 sur YouTube, Facebook et Play RTS, Sacha s’est immergé dans l’univers des drag-queens dont il ne savait rien. Il est allé jusqu’à se transformer lui-même en «Tataqueen», le nom qu’il s’est donné. Et contrairement à ce que peuvent laisser penser les images, rencontrer les hommes et la femme que l’on voit dans l’épisode lui a d’abord fait peur. «Le soir avant le tournage, j’ai très peu dormi. Je me suis forcé à ne pas me renseigner sur la thématique, à ne pas faire de recherches sur YouTube. Il fallait que je me sente à l’aise. Mais honnêtement, je me suis rarement senti aussi peu jugé. C’était un endroit sans danger.»