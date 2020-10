Amir«Je me suis ressourcé, j’ai pris des forces auprès des miens»

Votre pause n’aura finalement pas duré très longtemps… Oui. Au bout d’un moment, j’en ai eu marre d’être à la cool chez moi. J’ai donc proposé aux potes d’aller en studio juste pour voir ce que ça donnerait. On a commencé à écrire des chansons spontanément. Je me suis rapidement remis dans la mécanique de travail, mais de façon beaucoup plus zen, sans pression ni deadline. Quand tu es passionné, tu fais de la musique sans te forcer.

«Ressources», c’est en rapport avec quoi? À ma pause qui m’a ressourcé. Je suis un travailleur acharné. À un moment, je me suis demandé si c’était normal de voir aussi peu sa famille. Là, j’ai pris des forces avec les miens. Ce qui en a découlé, ce sont des morceaux dans lesquels j’ai approfondi le propos et la recherche personnelle.

D’où un titre pour votre femme et un pour votre fils?

Oui. Plus globalement, je parle de la vie dans l’album. Et mon épouse et mon fils sont naturellement au centre de mon quotidien.