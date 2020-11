États-Unis«Je me suis sentie complètement humiliée»

Eve J. Marie, 26 ans, est écœurée. L’Américaine, influenceuse sur Instagram et mannequin pour «Playboy», garde un souvenir douloureux de son vol la menant de Dallas (Texas) à Tulsa (Oklahoma). Jeudi, la jeune femme avait pris place à bord d’un avion de la compagnie Southwest Airlines avec son fils de 7 ans quand une hôtesse de l’air lui a demandé de bien vouloir se rhabiller, faute de quoi elle serait expulsée de l’appareil. La cause? Une tenue vestimentaire jugée trop aguicheuse, explique le «Daily Mail» .

La jeune femme a partagé sa mésaventure dans des stories Instagram, vidéos et photos à l’appui. «Quand ils m’ont menacée de me faire sortir de l’avion si je ne changeais pas de tenue, je me suis sentie complètement humiliée, gênée et extrêmement offensée», confie l’Américaine. Eve dit avoir eu l’impression que les autres femmes présentes à bord portaient un jugement sur elle. «Elles disaient que mes seins étaient trop gros. Hé bien, je n’y peux rien», se défend l’influenceuse.