Jeff Panacloc s'est séparé de la mère de ses enfants

Jeff Panacloc : «Je me suis séparé de la mère de mes enfants»

S’il connaît un immense succès dans sa carrière depuis 2011, faisant rire son public avec sa marionnette, Jean-Marc, Jeff Panacloc, qui ne se prend pas pour une star , a aussi vécu des moments douloureux côté privé. Invité dans l’émission «Un dimanche à la campagne», diffusée dimanche 8 janvier sur France 2, le ventriloque de 36 ans s’est confié sur son parcours hors du commun. L’ancien mécanicien, qui a connu une enfance difficile car il n’était pas populaire à l’école, a été très ému en évoquant son chemin parcouru. «J’ai les mêmes régisseurs depuis plus dix ans maintenant. On a commencé dans une petite camionnette et maintenant il y a trois semi-remorques», a-t-il dit à Frédéric Lopez. Père de Rose, 4 ans, et d’Alice, 2 ans, nées de son union avec son ancienne attachée de presse, Charlotte de Hugo, qu’il a épousée en 2016, le Français a ensuite fondu en larmes. «Il y a des difficultés dans la vie. Je me suis séparé de la mère de mes enfants», a-t-il révélé.

Heureusement pour Jeff, son métier l’aide à tenir le coup face à ses épreuves. «Il y a eu beaucoup, beaucoup de bouleversements dans ma vie. En fait, quand on se retrouve sur scène, ils n’existent plus. Je me dis qu’on a tous les mêmes problèmes, finalement. On a tous notre vie», a ajouté l’artiste, actuellement en pleine tournée et qui sera bientôt sur grand écran. Malgré tout, Damien Colcanap, de son vrai nom, s’efforce de ne rien laisser transparaître de ses difficultés face à ses admirateurs: «Souvent quand je vais voir les gens à la fin des spectacles pour signer des autographes, ils me remercient, ils me disent qu’ils ont des moments difficiles, mais qu’ils ont rigolé grâce à moi. J’ai envie de leur dire: «Moi aussi j’ai des moments difficiles, on ne peut pas en parler un peu?» Mais je ne peux pas, parce que pour eux je n’ai pas de moments difficiles, je fais ce que j’aime, je les fais rêver.»