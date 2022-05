Danielle Moreau se trouve moche

Danielle Moreau : «Je me suis toujours trouvée moche»

La chroniqueuse de «TPMP» Danielle Moreau n’est pas tendre avec elle-même. Mais elle cultive l’autodérision.

Si elle est toujours de bonne humeur sur le plateau de « TPMP », Danielle Moreau garde toutefois un profond mal-être. La raison? Son physique qu’elle n’aime pas. «Je me suis toujours trouvée moche. La fille naturelle de Fernandel et de Pauline Carton, pour les plus anciens. Regardez les photos, vous verrez», a confié la chroniqueuse de C8 dans l’émission « L’instant De Luxe 2.0 », sur YouTube. La Française de 58 ans est si complexée par son image qu’elle évite de se regarder à la télé. «C’est impossible. De temps en temps je suis obligée, mais vraiment c’est une souffrance et depuis toujours, mais je me suis habituée», a dit la collègue de Matthieu Delormeau .

Alors, afin de surmonter cette situation difficile, la journaliste a trouvé une astuce: elle rit d’elle-même. Une technique qu’elle a appris à faire depuis son enfance. «Je pense que le début, c’était à l’école. Il y avait une fille qui n’était pas vraiment sympathique d’une manière générale qui a commencé à se moquer de moi, s’est-elle rappelée. Pourtant à l’époque, je n’étais pas grosse. Et les autres ont rigolé de ce qu’elle disait, et à partir de là, je me suis dit: «Non, c’est moi qui vais les faire rire. De moi, éventuellement ou d’autres choses. Mais on n’ira pas rire de moi. Et j’ai cultivé l’autodérision et je devance les choses. Je me moque de moi parce que ça coupe un peu l’herbe sous le pied pour se moquer.»