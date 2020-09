Booder, qui a hâte de retrouver son public suisse, se produira à Genève le mardi 22 septembre 2020. DR

L’humoriste et comédien revient sur scène avec son nouveau one-man-show, «Booder is back», dans lequel il raconte son parcours hors du commun. Même si le Franco-Marocain de 42 ans a connu de nombreuses galères dans sa vie, il s’est toujours relevé grâce à son attitude positive inébranlable. Alors qu’il vient de sortir son autobiographie, «Un bout d’air», Booder se produira le mardi 22 septembre 2020 à la Salle centrale de la Madeleine, à Genève. Il reste encore quelques places!

De quoi parle votre spectacle «Booder is back»?

Il se passe dans ma chambre d’enfant et je raconte un peu tous les démons qui s’y cachent de façon drôle, dont les déboires de mon premier one-man-show et ma vie burlesque et rigolote dans la société dans laquelle on vit. Je suis supercontent de revenir sur scène. C’est très cartoonesque ce que je propose, ce n’est jamais vulgaire.

Sur scène, vous vous moquez ouvertement de votre physique atypique…

Je n’ai jamais eu de soucis avec ça. Je me trouve normal et même très beau. Je fais de l’autodérision car je pense qu’avec l’humour on peut régler plein de maux. Aujourd’hui, le physique compte beaucoup dans la société: il faut ressembler à tout le monde, avoir un certain physique pour décrocher certains jobs. Moi je suis contre ça. Chacun a sa force, chacun est comme il est. Il faut apprendre à vivre ensemble. Si j’arrive à donner de l’amour et de la joie à ceux qui ne s’acceptent pas, grâce à mon autodérision, mon spectacle et ma façon de rire de tout ça, j’en serais très fier.

En avez-vous marre qu’on vous parle de votre physique?

Ce qui m’énerve, c’est qu’on raconte ma vie à ma place. Je n’ai pas de souci si on me vanne sur mon physique. Par contre, c’est devenu moins drôle quand on a commencé à dire que j’étais atteint d’une maladie génétique. Du coup, des parents dont les enfants ont réellement cette maladie ont pris contact avec moi sur les réseaux sociaux pour me demander comment j’avais fait pour guérir. Là on est plus dans l’humour mais dans la détresse. J’ai dû leur expliquer que j’étais en très bonne santé. Il fallait vite mettre un terme à cette rumeur car je ne voulais pas leur donner de faux espoirs.

Vous avez été comptable, puis éducateur auprès de jeunes en difficultés. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans l’humour?

Cela a été un exutoire, un moyen d’expression et d’existence aussi. Je n’ai jamais manqué d’amour de mes parents ou de mes amis, car on dit souvent que les gens qui montent sur scène en ont besoin. Pour moi c’était une autre forme d’amour que je recherchais. La scène m’a surtout permis d’être entendu.

Avez-vous peur que le succès puisse s’arrêter un jour?

Dans chaque chose négative, il y a un côté positif. Il faut donc positiver tout le temps, même si c’est très difficile parfois. Donc oui, je suis encore plus angoissé aujourd’hui car il ne faut pas que je m’arrête d’écrire, de jouer, de continuer à exister, ce qui est encore plus compliqué que lorsqu’on n’est pas connu. Donc ça demande plus de travail, mais en même temps c’est passionnant. Et si demain tout s’arrête, ce n’est pas grave. Je ferai autre chose et j’essaierai d’être bon dans cette autre activité. C’est ce que je dis dans mon spectacle: il faut rester positif malgré les obstacles.

Vous avez un fils âgé de 9 ans. Quel genre de père êtes-vous?

J’ai pu passer bien plus de temps avec lui pendant le confinement. On a pu se redécouvrir. On a fait des petites vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. J’ai pu me rapprocher de lui car on ne se voyait pas souvent parce que je travaille et lui est à l’école. J’ai aussi passé beaucoup de temps avec toute ma famille. Ce confinement a été très bénéfique pour moi finalement.

Et s’il veut devenir artiste comme vous, plus tard?