Miss Benny«Je m’efforce d’être moi, sans concession»

Naître dans un corps de garçon avec une personnalité aussi féminine que la mienne a longtemps été un défi pour moi. J’ai toujours été pudique, voire timide, mais je n’ai pas eu d’autre choix que d’extérioriser ma personnalité si je voulais qu’on m’accepte comme je suis. Dans «Glamorous», les personnages n’ont de compte à rendre à personne et n’ont pas besoin d’expliquer leur personnalité ou leur sexualité. L’action se passe dans une société de cosmétiques à New York. J’incarne Marco, qui est découvert alors qu’il travaille au rayon maquillage d’un grand magasin.

Kim Cattrall, connue pour son rôle dans «Sex and the City» , joue votre cheffe.

J’ai eu les larmes aux yeux quand on m’a dit qu’elle avait accepté, car son rôle de Samantha Jones a eu une grande influence sur moi quand j’étais plus jeune. Comme elle dans «Sex and the City», je m’efforce d’être moi, sans concession, sans avoir peur des préjugés.