«Je m’épuise pour Smood, qui m’exploite»

Certains masqués par crainte de «subir des pressions», d’autres le visage marqué et des panneaux à la main, tous avec la boule au ventre, une septantaine de livreurs de Smood ont dénoncé leurs conditions de travail au sein de l’entreprise, samedi à Genève. Une manifestation qui a fait écho aux nombreux mouvements contre la plateforme de livraison à domicile de repas, qui ont eu lieu partout en Suisse romande depuis novembre dernier et une grève à Yverdon (VD).

Heures de travail «volées»

Appuyés par le syndicat Unia, des employés genevois, vaudois, valaisans, neuchâtelois et fribourgeois ont crié leur colère. «Une fois, j’ai attendu plus de trois heures devant un restaurant, avant d’enfin enregistrer une commande. Ces heures d’attente ne sont jamais payées par Smood, mais on doit rester disponible pour l’entreprise. Elle nous vole nos heures de travail», a dénoncé un livreur lausannois. Acquiescement général parmi les protestataires. «On ne touche pas non plus de défraiement lorsque l’on utilise notre propre véhicule, selon un autre collaborateur. Notre employeur ne respecte pas ses obligations légales.»