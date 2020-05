Nicole Kidman

«Je mets en jeu ma santé mentale»

La lauréate d’un Oscar admet que chaque rôle qu'elle joue nuit à sa santé mentale dans une certaine mesure, parce qu'elle insiste pour se mettre dans la peau de ses personnages.

«Chaque rôle a un impact sur ma santé mentale.» Nicole Kidman s’implique tellement dans ses rôles qu’elle met en jeu sa santé mentale, a-t-elle expliqué au «Wall Street Journal». L’actrice témoigne aussi de la reconnaissance à son mari et à ses filles de lui laisser les moyens de s’exprimer à travers ses personnages. Nicole Kidman sera toujours reconnaissante envers son mari compréhensif et ses filles d'avoir laissé leur mère s'éloigner et vivre à travers ses personnages intenses. La lauréate d’un Oscar admet que chaque rôle qu'elle joue nuit à sa santé mentale dans une certaine mesure, parce qu'elle insiste pour se mettre dans la peau de ses personnages.

C'est le cas notamment pour le rôle de Celeste Wright, une femme battue, dans «Big Little Lies», et Virginia Woolf, dépressive dans «The Hours»:



«Certaines choses pénètrent psychologiquement de manière très profonde, explique Nicole Kidman au "Wall Street Journal". Il n'y a pas moyen de contourner cela, et j'aimerais qu'il en soit autrement. On ne me l'a pas appris. J'ai essayé de l'apprendre. Je n'en ai pas la capacité. Cela a des conséquences sur ma santé et sur mon esprit... J'essaie toujours de creuser. Ce qui est malheureux, c'est que les sentiments sont intenses. J'aimerais pouvoir être le genre de personne du genre "Bof".»