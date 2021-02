États-Unis : «Je m’excuse d’avoir pensé que vous mangiez des bébés»

Lors d’un entretien avec le journaliste de CNN Anderson Cooper, un ancien adepte du mouvement complotiste QAnon a fait des aveux surréalistes.

Star de la chaîne américaine CNN , Anderson Cooper fascine les adeptes du mouvement complotiste QAnon. Le journaliste est notamment soupçonné de vénérer Satan et de boire le sang d’enfants, ce qui lui a valu d’être longtemps harcelé par les membres du groupe. Autant dire que son entretien avec un ancien adepte, diffusé samedi dernier, a donné lieu à des échanges surréalistes. Jitarth Jadeja, qui a quitté QAnon en juillet 2019, a répondu avec une sincérité déconcertante aux questions du journaliste.

«À l’époque, vous croyiez que les démocrates de haut pouvoir et les célébrités buvaient du sang d’enfants?» demande Anderson Cooper à son interlocuteur. «Je pensais que VOUS le faisiez. Et j’aimerais m’excuser pour cela dès maintenant. Donc, je m’excuse d’avoir pensé que vous mangiez des bébés. Mais oui, je le pensais à 100%», concède Jitarth Jadeja. Le complotiste repenti va encore plus loin dans l’absurde: «Et je vais être honnête, des gens en parlent encore à ce jour. Certains pensent que vous êtes un robot.»