Eddy de Pretto avait peu être insulté

Eddy de Pretto : «Je m’imaginais être insulté dans tous les sens»

Le chanteur Eddy de Pretto craignait être victime d’homophobie quand il a sorti son single «Kid», en 2017.

Depuis le début de sa carrière, Eddy de Pretto assume pleinement son homosexualité. Dans le documentaire intitulé «L’homo invisible», diffusé lundi 28 mars 2022, sur France 5, le chanteur de 28 ans a raconté qu’il avait eu très peur de sortir son single «Kid», en 2017, qui parle de son orientation sexuelle et de la masculinité toxique. «Je me rappelle, je faisais des cauchemars juste avant que ça sorte parce que je m’imaginais être insulté dans tous les sens parce que j’avais sorti un truc sur la dévirilisation des hommes», a expliqué le Français qui faisait des pubs avant d’être connu.

Malgré son angoisse, l’artiste a jugé nécessaire d’aborder ce sujet à travers sa musique: «Quand tu grandis et que tu te dis: «Mais en fait, personne ne parle de mon histoire, personne ne parle de ce que je suis, de comment je suis représenté aujourd’hui…» Et ben tu te dis qu’il faut absolument le faire», a expliqué Eddy. Et cela même s’il avait «peur de recevoir des cailloux», de la part de personnes intolérantes.