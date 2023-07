Miel de Montagne, pépite electro-pop, va secouer le Montreux Jazz

Le chanteur français, dans la vingtaine, a déjà joué au Montreux Jazz, en 2019. Juliette Valero

Miel de Montagne est depuis quelques années l’une des références de l’electro-pop en France. C’est avec des titres aux mélodies douces comme «Pourquoi pas», «J’y peux rien» ou encore «Permis b bébé», où il évoque sa vie, faite de choses simples, de rêveries et d’histoires d’amours, qu’il a fait mouche. Milan Kanche, de son vrai nom, sera à voir sur la terrasse ibis, le mardi 4 juillet 2023.

À quoi doit s’attendre le public lors de votre concert?

À une grosse fête. On est plusieurs sur la scène et mes morceaux ont été repensés pour être joués avec plus d’énergie. Je garde ma patte electro, mais j’ai un son plus rock en live. Je pense toujours à la scène quand je compose mes chansons. Donc, le moment venu, ils sont assez facilement bodybuildables pour les concerts. Je monte sur scène pour mettre des claques, pas pour propager la dépression.

Sous le pseudo de Tell, vous avez été un DJ de house reconnu à Paris. Pourquoi avoir laissé tomber le Djing?

Je suis encore DJ, mais uniquement pour le plaisir, quand je suis avec des potes. J’étais un peu frustré quand je mixais en club et que les gens n’étaient pas forcément attentifs à ce que je jouais. Maintenant, ils n’ont plus le choix. Quand Miel de Montagne est en concert et qu’il met du gros son, balance un gros kick, le public n’a pas le choix: il est obligé de le kiffer, de suivre sa vibe.

Comment expliquez-vous votre succès?

Je pense que mes textes peuvent signifier quelque chose à tout le monde. Alors oui, je parle de moi, de choses que j’ai vécues, cependant, je m’arrange toujours pour que cela ne soit pas trop détaillé, pour que les gens puissent s’approprier les paroles. Je livre en quelque sorte un dessin pas terminé et je laisse aux autres le soin de mettre la couleur.

Vous avez sorti votre deuxième album, «Tout autour de nous», en 2022, quelle est la suite?

Là, avec les concerts, j’ai moins le temps de faire de la musique et je n’ai pas pour objectif de sortir un disque prochainement. Alors, pour ne pas me prendre la tête, quand j’ai un morceau que je trouve bien, je le sors. Comme, il y a quelques jours, le single «Le Summerlove». C’est un état qui ne dure qu’un temps et qui est assez fort. J’en ai vécu plusieurs dans ma vie et cette chanson parle de mon dernier en date. En plus, il est d’actualité car, on ne va pas se le cacher, mais un été sans summerlove ce n’est pas vraiment un été. Il manque un truc.

Vous avez déjà joué au Montreux Jazz en 2019.