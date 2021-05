Etats-Unis : «Je n'ai aucun remords quand je tue un animal»

Vilipendée sur les réseaux sociaux, une Américaine raconte son amour de la chasse qu'elle a également transmis à ses enfants.

«Ce n’est pas la taille du trophée qui compte»

Un instinct de prédation aussi qu'elle décrit avec précision: «Je me lève tôt et vais chercher un café ainsi que des aliments à grignoter à la station essence, puis je me rends dans la forêts et dans les champs pour observer tous les animaux. J'analyse leurs mouvements, prête à établir un plan d'attaque».