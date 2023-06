Affaire Mike Ben Peter, premier jour du procès à Renens

Le procès s’est ouvert lundi à Renens et durera trois jours. Le verdict sera rendu le 21 juin.

Les policiers sont-ils responsables de la mort de Mike Ben Peter, décédé en 2018 après une interpellation musclée dans les rues de Lausanne? C’est la question à laquelle doit répondre le tribunal. Lundi s’est ouvert à Renens (VD) le procès des six agents qui l’ont plaqué au sol sur le ventre, et maintenu dans cette position jusqu’à son arrêt cardiaque, provoquant son décès.

À maintes reprises, il leur a été demandé pourquoi l’homme n’a pas été placé en position latérale ou assise, voire relevé, une fois menotté, comme le préconise le manuel de référence pour la formation des policiers. Et, à chaque fois, les policiers ont répondu la même chose. «On n'a jamais réussi à maîtriser monsieur Ben Peter. Ce n'était pas possible de le mettre sur le côté. Il était trop agressif avec ses jambes», a dit l’un des agents, ajoutant que, «en huit ans d'expérience, c'est la première et la dernière fois que j'ai eu affaire à une personne qui fait un malaise. D'ordinaire, les personnes cessent de résister avant.»