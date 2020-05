Hansi Flick est confiant

«Je n'ai pas peur pour mes joueurs»

L’entraîneur du Bayern Munich a conscience de l’enjeu de la reprise en Allemagne ce week-end.

Je pense que c'est la mentalité qui est un avantage. Nous jouons contre l'Union Berlin et c'est une équipe qui a une grosse mentalité. Nos qualités footballistiques seules ne suffiront pas. Nous devrons montrer du caractère et aller dans les duels. Si on se contente de faire du beau football, on ne va pas gagner nos neuf derniers matches.