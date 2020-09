Une ado frappée dans le dos, puis à terre et tirée par les cheveux: la vidéo d’un groupe de filles, habitantes de Menziken (AG), s'en prenant à plusieurs reprises à une camarade du même âge a fait réagir après sa diffusion dans les médias. Les images datent d’octobre dernier mais n’ont été rendues publiques que cette semaine par Tele M1 .

Il ne s’agirait pas d’un cas isolé, selon les parents d'une autre victime du gang de filles, interrogés par la chaîne de télévision locale. Leur fille, qui va elle aussi à l'école à Reinach (AG) depuis cet été, est également harcelée par le même groupe d’élèves. «Je n'ai jamais vu ma fille pleurer comme ça. (…) Elle m’a dit qu’elle ne voulait plus retourner à l'école là-bas», a expliqué la maman à Tele M1.

Des experts à l‘école

Elle et son mari ont regardé ensemble la vidéo de l’écolière attaquée et ils ont été très choqués.. «Je n'ai pas pu la regarder jusqu'à la fin, ça me faisait tellement mal de voir ça», reconnaît la mère de la victime. Son père est à peine moins ébranlé: «J’ai cru qu’on allait pleurer tous les deux. C'est inimaginable».