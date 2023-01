«Je n'aurais pas pensé qu'il y ait autant de violence envers les profs»

S’il est surpris par les chiffres, Thibaud a néanmoins conscience de la difficulté du métier. «Je ne suis pas spécialement inquiet, je garde confiance en ce domaine. Et puis, on est bien préparés», déclare-t-il. À 27 ans, Mario*, en troisième année, est plus nuancé. «À la HEP, on a des moments de parole, où l’on partage les expériences vécues pendant nos stages. Ça passe par le mobbing et les élèves compliqués, voire violents. Les profs nous donnent des pistes pour résoudre ces problèmes. Mais on n’a aucun cours obligatoire de prévention ou gestion de la violence. Moi, j’ai peu de connaissances sur la manière d'interagir avec les parents…»