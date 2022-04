Sion - «Je n’ai aucun souvenir d’une grande partie de cette soirée»

Yves Allegro est arrivé au tribunal en compagnie de l’un de ses avocats, Pierre-Damien Eggly. 20 minutes/François Melillo

Condamné en 2019 à une peine de 24 mois de prison avec sursis par le Tribunal de Sierre (VS), l’ancien membre de l’équipe suisse de Coupe Davis, Yves Allegro, s’est à nouveau retrouvé devant la justice valaisanne ce mardi, lors de son procès en appel. Le ministère public estime toujours qu’il a violé une femme, dont les nom, profession et nationalité ne peuvent pas être révélés par les médias, sur décision du Tribunal cantonal. Les faits se seraient intégralement déroulés dans la chambre d’hôtel de l’ex-tennisman, en octobre 2014 à Tallinn (Estonie), à la suite d’une soirée très alcoolisée.

Plaignante présente

«Je n’ai pas de souvenir entre le moment où je me suis lancé sur la piste de danse et celui où je me suis réveillé dans ma chambre, au matin, a réaffirmé le Valaisan. Je ne peux pas exclure qu’il se soit passé quelque chose. Toutefois, je n’ai jamais été violent avec quelqu’un sous l’effet de l’alcool ou du stress.» Et de poursuivre: «Depuis sept ans, je vis un calvaire.»

«J’ai eu un black-out, de sorte que je n’ai aucun souvenir d’une grande partie de cette soirée, a-t-il poursuivi. Je ne peux m’imaginer avoir infligé des blessures. Je suis certain de ne l’avoir jamais forcée à faire quoi que ce soit. Je ne suis pas l’auteur de ces lésions.» Le lendemain de la nuit en question, l’ancien vainqueur de trois tournois de double sur le circuit professionnel de tennis s’est excusé par SMS «d’un comportement qui n’avait rien de gentleman», comme le révèle l’acte d’accusation.

Toujours suivis psychologiquement

Absente lors du premier procès, la plaignante a répété devant le Tribunal cantonal sa version des faits, recueillie durant l’instruction. Elle a confirmé les bribes de souvenirs qui lui restent de cette nuit-là. Plaignante et accusé sont toujours suivis psychologiquement.

Pour la procureure, divers témoignages, rapports médicaux et expertises confirment les propos de la victime. Lors de son réquisitoire, Corinne Caldelari a également mis en exergue la mise en fonction par l’accusé d’un nouveau téléphone portable, deux heures seulement après un premier appel de la police. La magistrate a réclamé 3 ans de prison ferme pour viol et contrainte sexuelle. Pour l’avocat de la plaignante, Me Harald Gattlen, l’accusé «ne s’est pas comporté comme un gentleman. Ma cliente n’a pas fantasmé les faits.» Outre une condamnation, il a demandé une indemnisation de 25’000 francs pour la plaignante.

La plaignante: «J’ai fait une connerie»

«Il faut un certain courage pour acquitter un prévenu que l’on accuse d’un tel acte», a affirmé de son côté Me Pierre-Damien Eggly, un des avocats d’Yves Allegro. Il a rappelé certains comportements de la plaignante, dont deux de ses SMS après la nuit en question, où elle dit à une tierce personne «avoir fait une connerie» et s’être «mise la gueule à l’envers».» Selon l’avocat, l’absorption d’un médicament contre le jet-lag pourrait expliquer des hallucinations ayant poussé la femme à déposer sa plainte. «Même si un fragment inconnu d’ADN masculin a été retrouvé sur la plaignante, aucun élément ne prouve un viol», a soutenu Me Guillaume Grand, l’autre défenseur de l’ancien tennisman.