Loana : «Je n’ai confiance en personne»

Après sa descente aux enfers, Loana est sortie de son silence et ses déclarations choc inquiètent ses fans.

Amincie, Loana s’est dite prête à commencer une nouvelle vie, mais son malaise et sa fragilité étaient palpables. Après sa gloire fulgurante grâce à sa victoire dans «Loft Story», sur M6 en 2001, la Française de 43 ans est revenue sur sa descente aux enfers, quelques années plus tard. Accro à la drogue, elle consommait quotidiennement de la cocaïne du matin au soir. Dépressive, elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises. «J’ai essayé sept fois. J’ai fait deux arrêts cardiaques et trois comas», a-t-elle confié à l’animateur et son équipe de chroniqueurs visiblement émus par ses épreuves. Loana a aussi parlé de sa relation toxique avec son ex, Fred Cauvin, affirmant qu’il l’avait violentée, il y a un an: «Il m’a frappée pendant 4 heures en me traitant de connasse.» Elle a aussi coupé les ponts avec sa mère, Violette, qui l’aurait trahie en lui volant beaucoup d’argent. «Maintenant, il me reste 10’000 euros pour vivre», a-t-elle dit en précisant qu’elle avait porté plainte contre son ancien compagnon et sa génitrice.