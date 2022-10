Maeva Ghennam n'a jamais couché avec Maes

Maeva Ghennam : «Je n’ai jamais couché avec Maes»

La coupe est pleine pour Maeva Ghennam. Accusée d’être la maîtresse de Maes , après qu’un audio a fuité sur le Net, mercredi 19 octobre 2022, dans lequel on entend le rappeur raconter leur liaison, la starlette de téléréalité a rétabli la vérité. D’autant plus que la femme du Français de 27 ans, mise au courant de cette rumeur, a exprimé sa colère envers son mari et Maeva, sur les réseaux sociaux. «Je n’ai jamais couché avec Maes. Sur le bon Dieu, c’est faux. Je suis rentrée seule, il y avait Akram et Niska et mes amies», a d’abord dit Maeva lors d’une conversation avec son agent Magali Berdah, dévoilée par un internaute.

Un peu plus tard, l’influenceuse de 25 ans a apporté une preuve tangible de sa bonne foi sur son compte Snapchat. Elle y a dévoilé un échange de messages avec Maes qui avoue avoir inventé cette histoire. «Non mais toi à quoi tu joues à mentir et à me salir comme ça. Oui on était en after ensemble, mais on n’a pas couché ensemble», lui lance-t-elle. Et le jeune homme de lui répondre: «Je me suis vanté d’un mensonge entre potes. Je ne savais pas que la trahison viendrait des plus proches. Désolé du dérangement ma grande. Je suis le premier qui ne voulais pas que ce vocal fuite, j’ai femme et enfants». Et Maeva de lui rétorquer: «À la place de mentir, fallait réfléchir aux conséquences. Rassure ta femme qu’il n’y a rien eu à part un after où il y avait plein de gens avec nous.» L’affaire est donc close pour celle qui avait déjà été au cœur d’une polémique avec son lifting vaginal.