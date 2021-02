France : «Je n’ai jamais obligé quiconque à une relation sexuelle», se défend PPDA

L’ancien journaliste vedette de TFI, Patrick Poivre d'Arvor est visé par une enquête pour viols à la suite d’une plainte déposée. Révolté, il s’est défendu dans un texte publié sur sa page Facebook.

L’ancien présentateur vedette du journal télévisé le plus regardé en France, Patrick Poivre d’Arvor, a nié toute forme d’emprise ou de contrainte vis-à-vis d’une écrivaine, Florence Porcel, qui l’accuse de viols, et s’est dit «révolté», dans un texte publié sur sa page Facebook.

«Assurer la promotion d’un roman»

Il dénonce à ce propos, comme il l’a déjà fait via son avocat, l’utilisation faite de sa personne «pour assurer la promotion d’un roman». La recherche de notoriété n’excuse pas tout. Pas davantage la fascination pour ce qui brille», écrit le journaliste, âgé de 73 ans.

Enquête préliminaire ouverte

Il reconnaît avoir entretenu une relation «confraternelle» avec l’autrice, affirmant l’avoir même défendue à plusieurs reprises. «Pour moi, la défense de la cause des femmes a toujours été un sujet de première importance. Je vis donc très douloureusement ces attaques. Et ma famille comme mes proches les jugent insupportables», écrit-il, ajoutant se tenir à la disposition des enquêteurs pour «rétablir son honneur et la vérité des faits».