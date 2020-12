Ce n’est pas trop tôt (rires). Je plaisante, car je n’ai jamais recherché la célébrité, même si cela fait plaisir d’être reconnue et appréciée. Je crois que c’est la série «Hunters» avec Al Pacino qui a changé les choses. Elle a énormément plu aux téléspectateurs. Avant cela, on m’arrêtait dans la rue car mon visage semblait familier, sans qu’on sache mon nom. Moi j’aime être un caméléon, alors cela m’arrange de passer plutôt inaperçue.

Audition, chance, rencontre … Je venais de finir le tournage de «Little Fires Everywhere» avec Reese Witherspoon et Kerry Washington. Clooney est un vrai chef d’orchestre car il sait créer une relation de confiance en écoutant son équipe tout en étant un vrai réalisateur. Il est tout aussi charmant hors caméra d’ailleurs. «Minuit dans l’univers» est l’une des plus grosses productions que j’ai connues. Nous étions sur d’immense s plateaux à Londres et des décors gigantesques pour simuler l’espace et la navette.