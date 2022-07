Simon Castaldi n'a jamais rêvé de faire de la télé

Simon Castaldi : «Je n’ai jamais rêvé de faire de la télé»

Alors qu’il fait partie du casting de la nouvelle saison de l’émission «Le Reste du Monde», sur W9 , Simon Castaldi s’est confié sur son statut de candidat de téléréalité qu’il apprécie. Pourtant, le fils de l’animateur Benjamin Castaldi, qui n’est pas tendre avec son ancienne belle-mère , ne pensait pas se retrouver un jour devant les caméras. «J’ai grandi avec «Secret Story». J’allais voir mon père sur les plateaux. J’ai décroché quand l’émission s’est arrêtée. Ensuite, je n’ai pas regardé «Les Anges» ni «Les Marseillais». J’ai suivi mes études, et puis est arrivé le Covid et ça m’a fait voir les choses autrement: je me suis lancé! Mais je n’ai jamais rêvé de faire de la télé», confie-t-il dans « Télé Star ».

Aujourd’hui, le copain d’Adixia, qui est aussi influenceur, ne regrette pas son choix. Il estime bien gagner sa vie. «Quand on tourne un mois, comme là, on a un bon salaire. Je ne peux pas vous dire le montant. Mais ça n’a rien d’astronomique, dit le Français de 22 ans. Je travaille aussi sur les réseaux pour des placements de produits. Je fais aussi des investissements dans la cryptomonnaie.» Malgré tout, les parents du jeune homme ne savent pas trop quoi penser de ses activités professionnelles. «Ma mère et mon beau-père sont perplexes… Ma mère me suit sur Instagram. Ce qui s’y dit, ça l’affecte, déplore Simon. Mon père, lui… tant que je gagne ma vie et que je suis heureux, ça va.»