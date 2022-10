Miss Lawrence ne suit pas les codes de la société

C’est une grande fierté car, dans ma jeunesse, il n’y avait aucun film où je pouvais voir des personnages qui me ressemblaient. Quand j’ai fait mon coming out, les seuls gays qu’on voyait à la télé étaient ceux dont on se moquait ou qui faisaient rire à leurs dépens. Honnêtement, «Bros» écrit une page de l’histoire du cinéma américain et c’est divin de me dire que j’en fais partie.

La comédie est ce qu’il y a au plus profond de moi. Je n’ai jamais suivi les codes que la société veut nous imposer. Je me considère comme une personne noire gay et non conformiste. Il, elle, iel, peu m’importe. Jusqu’à présent, quand j’arrivais sur un plateau de tournage, je voulais être surtout professionnel et suivre les protocoles du showbiz. Mais à mon premier jour sur le plateau de «Bros», j’ai découvert que toute l’équipe, devant comme derrière les caméras, était issue de ma famille de cœur. On était tous des LGBTQ. Chaque jour on nous demandait nos idées pour donner notre point de vue sur l’histoire et celle de notre communauté.