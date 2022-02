Le calvaire de deux otages suisses porté à l'écran

Par la suite, Daniela et David ont écrit le livre «Und morgen seid ihr tot: 259 Tage als Geiseln der Taliban»: «Et demain vous serez morts: 259 jours aux mains des talibans». C’est de cet ouvrage que le réalisateur Michael Steiner («Le merveilleux voyage de Wolkenbruch») a tiré son film, «Mes otages», qui sort le 2 février 2022. Un thriller parfaitement réalisé et carrément prenant qui met en lumière ce drame qui avait secoué la Suisse. L’actrice qui interprète Daniela, Morgane Ferru, s’est confiée à «20 minutes».

C’était très important pour moi de rencontrer Daniela et David, les vrais otages, mais surtout Daniela, pour lui poser toutes les questions que je voulais. On a vite eu un contact fort et intime, qui existe encore aujourd’hui. La peur évolue au fil de l’histoire. Pour la retranscrire, j’ai cherché dans mes émotions et mes angoisses et j’ai essayé de les multiplier par 10. J’écoutais aussi de la musique avec un fort tempo, pour que mon corps s’adapte.