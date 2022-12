Louis n'a jamais voulu se mettre une étiquette

Louis : «Je n’ai jamais voulu me mettre une étiquette»

Si Louis a brillé durant ses six semaines à la «Star Academy», sur TF1, grâce à sa voix, il a aussi marqué les esprits en dansant sur scène avec des talons hauts, en assumant sa différence et sa sensibilité. Du coup, ses prestations ont été perçues comme des clins d’œil à la communauté LGBT. Or, le chanteur de 20 ans ne se voit pas pour autant comme un militant d’une minorité sexuelle. «Je ne m’identifie pas, je ne réfléchis pas à ça et je n’ai jamais eu envie de me mettre une étiquette, confie-t-il dans «Têtu». Je soutiens l’amour, on est libre d’aimer qui on veut. Je n’ai jamais eu besoin de me catégoriser pour vivre ma vie, et je n’ai pas envie qu’une étiquette me définisse. Je suis une personne à part entière, et je suis très fier d’aimer comme j’aime.»