«Je n’ai jamais vu une image aussi triste»

Rédiger un nouveau commentaire

Catherine B 13.05.2020 à 12:34

Mon dieu, c'est criminel de faire subir ça à des enfants et les faire vivre dans la peur, la parano des adultes détruit le présent et futur des enfants. Ils n'oseront même plus avoir des contacts normaux avec les autres. Honte à ce système de dictature qui nous prive de toute liberté. Réveillez vous non de Zeus, c'est inhumain