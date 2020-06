Marion Maréchal

«Je n’ai pas à m’excuser en tant que Blanche»

La nièce de Marine Le Pen est sortie de son silence pour réagir à la vague de manifestations qu’a soulevée la mort de George Floyd.

«Je n’ai pas à m’excuser en tant que Blanche et en tant que Française» pour «la mort d’un Afro-Américain» et d’Adama Traoré. L’ex-députée d’extrême droite Marion Maréchal est sortie de son silence, mercredi soir sur Facebook. La nièce de Marine Le Pen voit ses propos comme une «réaction épidermique» face «au rouleau compresseur» de l’affaire Georges Floyd. La mort de cet Afro-Américain tué par un policier blanc à Minneapolis a soulevé un grand émoi dans le monde et ravivé en France la polémique sur la mort d’Adama Traoré, décédé à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre en 2016.