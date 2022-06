France : «Je n’ai pas éjaculé, c’était pour lui apprendre. Je n’y ai pris aucun plaisir»

L’ancien gourou Gabriel Loison a été à nouveau condamné à quinze ans de prison pour viols jeudi. Une peine similaire avait déjà été prononcée à son encontre en 2017.

Obsédé par le sexe

Placé en détention en 2011, M. Loison devrait sortir de prison au plus tard fin 2023. Quatre anciens adeptes de l’«Université de la nature et de l’écologie de la relation», trois femmes et un homme, accusaient son fondateur d'agressions sexuelles et de viols, évoquant par ailleurs coups et humiliations. L’ancien gourou de 82 ans, cheveux blancs coiffés en arrière et barbiche, a dénoncé lors du procès une «culture du mensonge», expliquant d’une voix éraillée n’avoir jamais eu que des relations sexuelles consenties.