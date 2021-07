Jura - «Je n’ai pas hésité. Je suis allé lui porter secours»

Il attendait un car de La Poste qui n’est jamais venu! C’est la mésaventure qui est survenue samedi en fin d’après-midi à Develier (JU) à un jeune d’une quinzaine d’années qui voulait prendre les transports en commun. Car entre-temps, le ruisseau qui traverse ce village jurassien est devenu un torrent et a envahi la chaussée. L’ado a eu le réflexe de monter sur le banc situé sous l’abribus. Mais de ce fait, il s’est retrouvé piégé! Patient, il a attendu qu’un pompier du Service d’incendie et de secours (SIS) du Haut-Plateau vienne à sa rencontre.

«Ça faisait bien une demi-heure qu’il était sur son perchoir, commente le pompier qui est intervenu. Il n’avait pas l’air paniqué et il surfait sur son natel. Je lui ai juste dit de mettre son smartphone à l’abri et voilà.» Afin que l’ado retrouve la terre ferme sans être trempé, le soldat du feu n’a pas hésité à se mouiller pour aller à sa rencontre et le prendre sur son dos.