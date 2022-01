Procès de la ZAD à Nyon (VD) – «Je n’ai pas le courage d’être zadiste, mais je suis anticapitaliste»

«Je suis intervenu pour protéger mon petit frère»

Dans la salle d’à côté, un autre activiste était jugé pour des violences contre les fonctionnaires. Alors qu’il participait à un sit-in sur une route, il avait empoigné un policier et tous deux avaient chuté au sol. Selon un journaliste présent dans la salle, Julien* a raconté qu’il était venu accompagner son petit frère, pour qui il s’inquiétait, et que celui-ci avait été touché par un camion de police. «Je l’ai senti en danger, alors sans réfléchir je suis intervenu», a-t-il raconté. Il se trouvait alors dans une situation psychique difficile, a-t-il expliqué, repentant.

Alors que le jeune dit avoir saisi l’agent par le gilet, le rapport de police précise qu’il s’agit d’une main au cou. Mais comme son confrère Me Roux, Me Ludovic Tirelli a mis en doute l’exactitude du rapport, dont l’auteur n’est pas entendu, et dont les faits sont rapportés par un agent qui a vu la scène et pas celui qui l’a vécu. Et l’avocat de la défense de soulever le problème mentionné par nombre d’autres confrères: l’affaire a été traitée «à la hache» par le Ministère public, qui l’a instruite en 48 heures chrono.