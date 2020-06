il y a 33min

Daniel Kaluuya

«Je n’ai pas le droit d’être médiocre»

À cause de sa couleur de peau, l’acteur anglais Daniel Kaluuya constate qu’il doit se surpasser pour réussir dans son métier.

de Miguel Cid, Londres

Le comédien Daniel Kaluuya a été révélé au grand public dans le film d’horreur américain «Get Out», sorti en 2017. AFP

Daniel Kaluuya est à l’affiche de «Queen & Slim», disponible en VOD. Le film raconte l’histoire d’un couple noir en cavale suite au meurtre involontaire d’un policier. Le Britannique de 31 ans estime que les acteurs noirs doivent en faire plus que les Blancs pour décrocher des rôles.

Queen & Slim sont-ils les nouveaux Bonnie & Clyde?

Non, parce que Bonnie & Clyde étaient des gangsters. Dans notre histoire, nous sommes traités

comme des criminels à cause de la couleur de notre peau. Mais je peux comprendre la comparaison

parce que tout le monde connaît ce couple de fugitifs mythique. Même Beyoncé et Jay-Z en ont fait

une chanson.

Les violences policières envers les Noirs sont courantes aux États-Unis, mais pas au Royaume-Uni.

Pouvez-vous vous identifier à un Afro-Américain?

Oui, tu peux te mettre à sa place si tu as de l’empathie et si tu écoutes ce qui se passe autour

de toi. J’ai été exposé toute ma vie à la culture afro-américaine qui est la culture black de langue

anglaise prédominante dans le monde.

Pensez-vous, comme votre personnage, que les Noirs doivent en faire plus que les Blancs pour

réussir?

Oui, je n’ai pas le droit d’être médiocre. Quand je me repose après avoir bossé à fond, je suis pris

d’anxiété. J’ai l’impression que je dois continuer à bûcher comme un malade. C’est comme si on

devait nager à contre-courant pour atteindre la rive. On ne peut pas s’offrir le luxe de souffler un

peu parce qu’on part désavantagés dans la course.

Parce que n’avez pas accès aux mêmes opportunités que les acteurs blancs?

Oui, et puis je sens la pression pour un film comme celui-ci où les acteurs et la réalisatrice sont

Noirs. S’il n’a pas de succès, est-ce que cela veut dire qu’on fera moins appel à d’autres cinéastes

noirs ? Les metteurs en scène Blancs n’ont pas cette pression. Donc tu dois réussir pour que ta

communauté te soutienne.