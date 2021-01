Guy Parmelin : «Le Conseil fédéral a sous-estimé la situation cet été»

Dans une interview publiée dimanche par le «SonntagsBlick», le nouveau président de la Confédération répond aux critiques sur la gestion de la pandémie par le Conseil fédéral.

«Je n’ai pas peur, mais je suis naturellement conscient que 2021 sera une année difficile», déclare Guy Parmelin au sujet de la tâche qui l’attend en pleine pandémie. Admettant que le Conseil fédéral avait sous-estimé la situation entre juillet et septembre et pensé pouvoir la maîtriser, il ajoute que d’autres aussi, dont beaucoup de spécialistes, se sont trompés et ont été surpris lorsque le nombre d’infections a soudain bondi si vite. Mais il oppose un net «Non» à l’affirmation du SonntagsBlick que le fédéralisme aurait tout de même échoué face à la crise.



Le Vaudois reconnaît que ce n’était et n’est pas toujours simple, et que la coordination entre cantons n’est pas parfaite. Tout en notant que les cantons romands ont montré à plusieurs reprises que c’était possible, mais nécessite beaucoup de dialogue – à améliorer, tout comme la coordination intercantonale.